Dieci anni senza Angelo Vassallo, l'assassino è ancora libero: i commenti dei politici (Di sabato 5 settembre 2020) Caso Vassallo, il premier Conte al fratello del sindaco pescatore: 'Grave la mancanza di risposte' 31 agosto 2020 Dieci anni fa, in questa data moriva Angelo Vassallo , sindaco di Pollica. Nove colpi ... Leggi su salernotoday

DavidSassoli : La lezione civile che ha reso #AngeloVassallo sindaco-simbolo del Mezzogiorno era fatta di impegno costante, di ent… - nzingaretti : Sono passati dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, e giustizia ancora non è stata fatta. L… - Montecitorio : #5settembre 2010 - nove colpi di pistola uccidono #AngeloVassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica. A dieci anni… - Fusillide : RT @nzingaretti: Sono passati dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, e giustizia ancora non è stata fatta. Le batta… - simcopter : RT @Tg3web: 9 colpi di pistola uccidevano, dieci anni fa, Angelo Vassallo il sindaco pescatore di Pollica. Un omicidio rimasto senza respon… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni

A volte ritornano. Serena Williams e Sloane Stephens si incontrano per la settima volta, la prima dal Roland Garros del 2015. Serena ha vinto cinque dei sei precedenti, compreso l'unico allo US Open, ...Tra meno di dieci giorni andrà in onda la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e Antonella Elia. Come svelato dal settimanale “Chi” il cas ...