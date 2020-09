Di Maio: "I negazionisti del Covid abbiano almeno rispetto per le famiglie dei morti" (Di sabato 5 settembre 2020) Il ministro degli Esteri a Foggia fa riferimento al corteo in programma nel pomeriggio a Roma: "Parlano di guerra, io rispondo che la guerra l'abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo" Leggi su repubblica

«Rabbrividisco all'idea che una serie di esponenti politici che vanno a dire in giro che la mascherina non serve e che il virus non esiste potevano stare al Governo di questo paese in questo momento».Torino, 5 set. (LaPresse) - "Io rabbrividisco all'idea che una serie di esponenti politici che vanno in giro a dire che il virus non esiste, che la mascherina non serve, potevano stare al governo di q ...