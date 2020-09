Di Maio: dopo il Referendum tagliamo gli stipendi dei Parlamentari (Di sabato 5 settembre 2020) Il Referendum costituzionale del 20 settembre continua a tenere banco nel dibattito politico del nostro Paese. A una settimana dall’apertura dei seggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prova a fare chiarezza su quale sia il “piano generale” che il Movimento 5 stelle intende realmente portare avanti. Il Referendum per la riduzione dei Parlamentari, infatti, è solo un tassello di un puzzle più ampio. L’obiettivo, spiega l’esponente di spicco del M5s, è quello di ridurre sensibilmente i costi della politica e, come dimostrato da più parti, il solo taglio della rappresentanza parlamentare è del tutto insufficiente. Secondo gli ultimi calcoli, effettuati dall’Osservatorio Conti Pubblici Italiani diretto da Carlo Cottarelli, il risparmio conseguente ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Libia, Di Maio dopo l’incontro con al-Sarraj: “Nuova guerra produrrebbe ulteriori flussi migratori, sosteniamo il p… - Carolin70270912 : RT @ImolaOggi: Di Maio: 'La credibilità del governo non passa dalle Regionali'. Infatti. Perché dovreste avere DOPO quello che non avete ne… - katiasantange11 : RT @9Roby11: Toglietegli tutto tranne i privilegi. M5S, la peggiore casta. #IoVotoNO - giannidalmoro : Leggo che Di Maio annuncia che dopo il taglio del numero dei parlamentari taglierà anche lo stipendio agli stessi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio dopo

Passa in aula il decreto semplificazioni. Ma il gruppo è diviso, si lavora per separare il figlio del fondatore della gestione ROMA. Esulta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ...Oggi i giallorossi raggiungono il traguardo dei 365 giorni di governo. Esattamente un anno fa il premier Giuseppe Conte tornava a Palazzo Chigi, ma con una nuova maggioranza. Da quell’estate tormentat ...