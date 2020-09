Di Maio contro i negazionisti del Covid: «Rispettate le famiglie dei morti» (Di sabato 5 settembre 2020) Luigi Di Maio parla del corteo dei negazionisti del Coronavirus, oggi a Roma. «Rispettate le famiglie dei morti», dice. Gli fanno eco Zingaretti e Raggi: «Fermatevi! la manifestazione è un errore». In occasione di un incontro avvenuto a Foggia sullo sviluppo del made in Italy, Luigi Di Maio si è espresso sul corteo dei “no-mask”, … L'articolo Di Maio contro i negazionisti del Covid: «Rispettate le famiglie dei morti» proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

giorgioguidi2 : RT @francotaratufo2: Elezioni Puglia, #DiMaio contro il voto disgiunto: 'Io voglio essere molto chiaro #LaricchiaPresidente nostra candid… - Giusepp66890796 : RT @francotaratufo2: Elezioni Puglia, #DiMaio contro il voto disgiunto: 'Io voglio essere molto chiaro #LaricchiaPresidente nostra candid… - 811Proudman : RT @francotaratufo2: Elezioni Puglia, #DiMaio contro il voto disgiunto: 'Io voglio essere molto chiaro #LaricchiaPresidente nostra candid… - Simo07827689 : RT @paolorm2012: Elezioni Puglia, Di Maio contro il voto disgiunto: 'Laricchia nostra candidata, c'è differenza tra persona e persona. Qui… - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: Elezioni Puglia, #DiMaio contro il voto disgiunto: 'Io voglio essere molto chiaro #LaricchiaPresidente nostra candid… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio contro Elezioni Puglia, Di Maio contro il voto disgiunto: “Laricchia nostra candidata, c’è differenza… Il Fatto Quotidiano “Miserabile cialtrone, ominicchio, pigliainc**o, quaquaraquà”. L’ira contro De Benedetti per l’insulto all’ex Cav

In prima linea, a proteggere l’ex premier e a rintuzzare gli attacchi, soprattutto le due figlie: Barbara e Marina. Dopo un’estate trascorsa in Provenza, l’incontro con Flavio Briatore, le feste presu ...

A Roma arrivano i 'covidioti' negazionisti contro la 'dittatura sanitaria'

Siamo talmente in 'dittatura' sanitaria che oggi ai negazionisti del Covid (I 'covidioti', come affettuosamente li chiama il web) è permesso di manifestare. Manifestare, per l'appunto, contro questa p ...

In prima linea, a proteggere l’ex premier e a rintuzzare gli attacchi, soprattutto le due figlie: Barbara e Marina. Dopo un’estate trascorsa in Provenza, l’incontro con Flavio Briatore, le feste presu ...Siamo talmente in 'dittatura' sanitaria che oggi ai negazionisti del Covid (I 'covidioti', come affettuosamente li chiama il web) è permesso di manifestare. Manifestare, per l'appunto, contro questa p ...