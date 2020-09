DayDreamer, anticipazioni lunedì 7 settembre 2020: Sanem gelosa di Ceyda, Emre mente ancora (Di sabato 5 settembre 2020) Appuntamento speciale lunedì 7 settembre 2020 per tutti gli appassionati di Day Dreamer- le ali del sogno. La soap tv turca campione di ascolti in questa estate 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 con ben tre episodi inediti. Le vicende in onda nella prima serata di lunedì vedranno Can e il fratello Emre riappacificarsi dopo il terribile incidente d’auto avuto da quest’ultimo, mentre Sanem dovrà fare i conti con una rivale in amore, Ceyda. In agenzia intanto, si diffonderà il panico, dopo la notizia che una spia ha installato una telecamera negli uffici della Fikri Harika. Emre potrebbe essere coinvolto? DayDreamer, trama del 7 settembre: Sanem sorprende ... Leggi su tutto.tv

Notiziedi_it : Anticipazioni Daydreamer di sabato 5 settembre: Can e Sanem di nuovo vicini - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 5 settembre - infoitcultura : ‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni di domani e della prima serata di lunedì 7 settembre - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 5 settembre: una nuova rivale per Sanem - infoitcultura : DayDreamer: anticipazioni 7 settembre (prima serata) e sabato prossimo -