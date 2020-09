Daydreamer, anticipazioni: Ceyda corteggia Can innescando la gelosia di Sanem (Di sabato 5 settembre 2020) Ceyda, Gamze, Can e Deren - Daydreamer Con la ripresa di Uomini e Donne, cambiano gli appuntamenti con Daydreamer – Le Ali del Sogno: la prossima settimana, la telenovela turca andrà infatti in onda lunedì 7 settembre in prima serata e poi troverà spazio, sempre su Canale 5, sabato 12 settembre alle 14.10. Negli episodi in oggetto, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dovrà affilare le unghie per difendere il suo “amato” Can Divit (Can Yaman) dalle grinfie di Ceyda (Gamze Topuz), la proprietaria della Compass Sport disposta a tutto pur di conquistarlo. I momenti esilaranti non mancheranno. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni serale lunedì 7 settembre 2020 Sanem crea un ... Leggi su davidemaggio

