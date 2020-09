Dal razzismo alla disoccupazione, cosa deciderà la sfida Biden/Trump (Di sabato 5 settembre 2020) Una volta c’erano solo i dibattiti televisivi, ora si può chiedere ai motori di ricerca. In attesa del primo dei tre duelli tra Donald Trump e Joe Biden, il 29 settembre in Indiana, ecco che analizzare i Google Trends può fornire qualche dato di interpretazione del testa a testa per la corsa alla Casa Bianca.Tra le ricerche più frequenti associate ai Repubblicani ci sono questione razziale, disoccupazione, aborto, economia e sicurezza sociale. Sono quasi gli stessi temi relativi ai Democratici, ma con un diverso ordine di priorità: aborto, disoccupazione, questione razziale, economia e immigrazione. Al primo posto delle curiosità degli utenti nei confronti di Biden c’è sempre l’aborto. Seguono la Cina, le armi, gli ... Leggi su huffingtonpost

"Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra". Intervista a Danièle Obono

“È un messaggio estremamente xenofobo e razzista, che consiste nel dire: ‘Taci e ritorna al tuo paese’”. Danièle Obono, deputata franco-gabonese del movimento di estrema sinistra La France Insoumise, ...

