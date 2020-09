Da Ballerino Scalzo a Lagos ai Teatri di New York, La Favola di Antony Grazie al Video Virale (Di sabato 5 settembre 2020) L’11enne nigeriano Anthony Mmesoma Madu era stato ripreso mentre danzava per strada a piedi nudi sotto la pioggia, il suo talento gli ha permesso di ottenere una borsa di studio per New York. Era stato filmato mentre si esibiva danzando sotto la pioggia a piedi nudi a Lagos in Nigeria e ora il suo sogno di diventare un Ballerino professionista si potrà realizzare. Si tratta di Anthony Mmesoma Madu, ed è un ragazzino di 11 anni diventato Virale online Grazie ad un Video che lo ritrae mentre mostra il suo grande talento per la danza. Grazie al filmato Cynthia Harvey direttrice artistica della ABT Jacqueline Kennedy Onassis School of Dance di New York lo ha contattata e gli ha offerto una borsa di studio per frequentare la ... Leggi su youreduaction

Anthony, dal fango della Nigeria all'American Ballet: la fiaba del ballerino scalzo

Anthony Mmesoma Madu ride quando lo chiamano il Billy Elliot della Nigeria. Non è stata la storia del ragazzino figlio di minatori che danza come l'elettricità a ispirarlo, anche se, come Billy nel fi ...

