Covid, riapre il pronto soccorso del Cardarelli: "Nessun boom di contagi" (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'ospedale Cardarelli di Napoli ha riaperto le porte del pronto soccorso dopo la chiusura temporanea di ieri pomeriggio. Inizialmente era circolata la notizia che la chiusura fosse dovuta ad una decina di pazienti che, dopo essersi recati presso la struttura per altre patologie, erano infine risultati positivi al Coronavirus. Dopo le operazioni di sanificazione, il pronto soccorso del Cardarelli è stato riaperto e ha informato che non si è verificato nessun boom di contagi nelle aree ospedaliere ma che la sanificazione è avvenuta per garantire la sicurezza. "Al fine di evitare di generare allarmismi – si legge in una nota dei vertici del Cardarelli – si precisa ...

