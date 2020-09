Covid, non basta essere over 55 per l’esenzione dal lavoro. Cosa prevede la nuova circolare (Di sabato 5 settembre 2020) Una circolare dei ministeri del lavoro e della Salute stabilisce che «la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità (ovvero alla coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di maggiore rischio». In pratica non basta aver superato i 55 anni per sentirsi a rischio e chiedere di essere esentati da alcune attività. Leggi su ilsole24ore

