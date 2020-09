Covid, non basta essere over 55 per l’esenzione dal lavoro. Cosa prevede la nuova circolare (Di sabato 5 settembre 2020) Una circolare dei ministeri del lavoro e della Salute stabilisce che «la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità (ovvero alla coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di maggiore rischio». In pratica non basta aver superato i 55 anni per sentirsi a rischio e chiedere di essere esentati da alcune attività. Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, non basta essere over 55 per l’esenzione dal lavoro. Cosa prevede la nuova circolare Il Sole 24 ORE Scuola, test rapidi e nessuna chiusura: il piano della Regione Lazio in caso di contagi

Un medico pronto ad intervenire, in ogni scuola, e test rapidi in classe, come per l'aeroporto di Fiumicino: così la Regione Lazio si prepara ad affrontare il rientro tra i banchi. Con la riapertura d ...

Negazionisti Roma, manifestante si sente male durante il comizio: “Per favore, serve un medico”

La classifica delle interviste peggiori che ho realizzato ieri a Roma, in piazza Bocca della Verità (un nome, un ossimoro) è difficile da fare, perché quando si parla di questioni antiscientifiche, ch ...

