Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.695) ma 16 morti. Due regioni a zero casi (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 5 settembre 2020. Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. È il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695,...

Covid19, in Italia 1659 nuovi contagiati e 16 morti, 121 pazienti in terapia intensiva

Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. E’ il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in me ...

Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. E' il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in me ...