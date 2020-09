Covid e scuola, tutti in classe a ricreazione: come cambia il tempo libero (Di sabato 5 settembre 2020) tutti in classe, ma la scuola non è più la stessa. Nessun abbraccio, nessuna recita e nessuna esultanza per un canestro nell’ora di educazione fisica. La convivailità si riduce e i momenti del tempo libero cambieranno profondamente. Saranno pronti i ragazzi? come sarà la ricreazione? La vecchia ricreazione, quella in cui era possibile mangiare un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - Agenzia_Ansa : #Covid: primo caso in una scuola a Roma, studente positivo In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e ins… - Agenzia_Italia : Banchi anti Covid a scuola? A Oristano si tagliano a metà quelli vecchi - Robycop51 : RT @longagnani: Questo è un crimine. #covid #scuola - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: IL CASO Classe in quarantena in una scuola superiore di Roma Agli enti locali altri 34 milioni per gli spazi: “Forse n… -