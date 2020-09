Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle (Di sabato 5 settembre 2020) negazionisti Covid a Roma: la cronaca della manifestazione video foto negazionisti del Covid, No Vax, gilet Arancioni e movimento dei Forconi: c’era di tutto oggi, sabato 5 settembre 2020, a Roma nella manifestazione contro “la dittatura sanitaria” che si è tenuta in Piazza della Bocca della Verità. Al corteo hanno partecipato all’incirca 1000 persone al grido di “libertà” e “giù le mani dei bambini”. Assenti alcuni dei volti noti che erano stati accostati inizialmente alla manifestazione, dal cantante Povia al critico d’arte nonché deputato Vittorio Sgarbi sino al leader dei gilet Arancioni, il generale Pappalardo. Diversi gli slogan contro Nicola Zingaretti, ... Leggi su tpi

VittorioSgarbi : Andrea Romano (PD), un “testa di nulla” che sul Covid semina terrore. - ErmannoCastaldo : RT @scazzofrenica: Testa che mi scoppia, mi metto a fare le pulizie tranquilla con la musica, la pace. Arriva mia madre, mi spacca il cerve… - andrea30827222 : RT @VittorioSgarbi: Andrea Romano (PD), un “testa di nulla” che sul Covid semina terrore. - rosalba48414434 : @nzingaretti Questa è gente fuori di testa.Irresponsabile,si può dubitare,ma mancare di rispetto a chi è morto,a ch… - Ugo00550937 : Andrea Romano (PD), un “testa di nulla” che sul Covid semina terrore. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid testa Coronavirus oggi 5 settembre il bollettino. Nelle Marche il virus rialza la testa il Resto del Carlino Contatti con Paire, a NY Mladenovic esclusa dal doppio

Kristina Mladenovic e la sua partner di doppio ungherese Timea Babos, accreditate della prima testa di serie e vincitrici del titolo agli Australian Open a gennaio, sono state costrette al ritiro dal ...

TENNIS: US OPEN. A CONTATTO CON PAIRE, MLADENOVIC ESCLUSA IN DOPPIO

NEW YORK (STATI UNITI) - Kristina Mladenovic non prendera' al torneo di doppio degli Us Open. La francese e Timea Babos, accreditate della prima testa di serie, sono state escluse per motivi sanitari ...

Kristina Mladenovic e la sua partner di doppio ungherese Timea Babos, accreditate della prima testa di serie e vincitrici del titolo agli Australian Open a gennaio, sono state costrette al ritiro dal ...NEW YORK (STATI UNITI) - Kristina Mladenovic non prendera' al torneo di doppio degli Us Open. La francese e Timea Babos, accreditate della prima testa di serie, sono state escluse per motivi sanitari ...