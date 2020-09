Covid, come sta Berlusconi, le ultime da Milano e le parole della ex (Di sabato 5 settembre 2020) Covid, come sta Berlusconi – Dopo il ricovero di tre giorni fa al San Raffaele di Milano prosegue il decorso ospedaliero del leader di Forza Italia. Intanto parla l’ex Veronica Lario. Nelle intenzioni del Cavaliere doveva essere solamente un piccolo controllo, qualche test prima delle dimissioni. Invece Berlusconi per precauzione è rimasto ricoverato nella sua stanza del San Raffaele di Milano, monitorato costantemente e sotto osservazione sia per l’età che per alcune patologie regresse. L’ex premier rimane quindi ospedalizzato benché privo di sintomi, ecco perché lui stesso avrebbe voluto lasciare la clinica appena effettuati tutti i controlli del caso. Invece il ricovero prosegue ormai tra tre giorni, ma fanno sapere dal San Raffaele ... Leggi su bloglive

