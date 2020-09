Covid, Barbara Berlusconi tuona da Villa Certosa: la sua verità (Di sabato 5 settembre 2020) Barbara Berlusconi si scaglia contro i media che le hanno accollato la colpa di aver trasmesso il Covid a suo padre, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano: “Non sono un’ untrice” La figlia di Berlusconi, positiva al Covid La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Barbara Berlusconi, da Villa Certosa presso cui sta trascorrendo … L'articolo Covid, Barbara Berlusconi tuona da Villa Certosa: la sua verità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Barbara: «Io untrice? Trattamento disumano. In Sardegna altro che movida, pannolini piu... - Adnkronos : #Berlusconi, positivi anche i figli Luigi e Barbara - #covid - Agenzia_Ansa : #Berlusconi: positivi al #Covid anche i figli Luigi e Barbara. Lei ha avvertito sintomi che sono durati un paio di… - SalvoBulgarella : RT @Satiraptus: Barbara #Berlusconi, con amici, in barca dalla Sardegna a Capri. Tutti positivi al #Covid_19. 'fa più danni una barca con p… - zluca2 : RT @Satiraptus: Barbara #Berlusconi, con amici, in barca dalla Sardegna a Capri. Tutti positivi al #Covid_19. 'fa più danni una barca con p… -