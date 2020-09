Covid, a La Spezia obbligo di mascherina per tutto il giorno per nuovo focolaio (Di sabato 5 settembre 2020) commenta obbligo di indossare la mascherina ovunque e sempre a La Spezia, a causa dell'impennata di contagi da Covid-19. La Regione Liguria ha emesso un'ordinanza in vigore dal 5 al 13 settembre. ... Leggi su tgcom24.mediaset

