Covid-19, riaperto il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli (Di sabato 5 settembre 2020) Il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli era stato chiuso nel tardo pomeriggio di ieri. Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di ieri per il numero di pazienti, giunti per altre patologie, poi risultati positivi al Covid-19. A seguito delle operazioni di sanificazione, il pronto soccorso … Leggi su 2anews

