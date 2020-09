Covid-19: Reino, scongiurato il pericolo focolaio (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – Sospiro di sollievo per gli abitanti di Reino. Nel pomeriggio di oggi sono arrivati i risultati dei 15 tamponi a cui sono stati sottoposti i positivi al test rapido effettuato giovedì. Tutti hanno dato esito negativo. Restano dunque 5 i casi di positività al Covid-19 nel paese sannita, ciascuno dei quali riconducibile alla famiglia del sindaco Antonio Calzone. Nella giornata di giovedì l‘Asl aveva disposto l’esecuzione di test rapidi per verificare l’eventuale presenza di altre persone contagiate. Furono così effettuati 746 test dei quali, appunto 15 risultarono positivi. Le quindici persone in questione sono state sottoposte dunque a tampone nasofaringeo. I risultati sono giunti proprio oggi, tutti negativi. Scongiurata la presenza di ... Leggi su anteprima24

