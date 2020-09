Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che sono risultate positive al Covid-19, 6 persone di cui: 2, residenti nel comune di Avellino, di cui un contatto di un positivo e un rientro extraregionale 2, residenti nel comune di Mercogliano, di cui un contatto di un positivo e un rientro extraregionale 1, residente nel comune di Solofra, contatto di un positivo; 1, residente nel comune di Monteforte, già sottoposto a test sierologici. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi. L'articolo Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

88 sono i ricoverati con sintomi, 12 pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva mentre per 1.243 positivi al Covid-19 è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare PALERMO, 5 ...

Il bollettino del 4 settembre del ministero della Salute. Il totale delle persone attualmente positive è di 30.009. Undici i decessi. Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ...

