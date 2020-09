Coverciano: Castrovilli lascia il ritiro della Nazionale per una tendinite (Di sabato 5 settembre 2020) Il giocatore è alle prese con una tendinite, per precauzione è stato deciso di dispensarlo dalla trasferta di lunedì ad Amsterdam contro l'Olanda Leggi su firenzepost

Avventura già finita per Gaetano Castrovilli che ha lasciato il ritiro della Nazionale per qualche acciacco fisico che l’avrebbe lasciato fuori anche dalla sfida con l’Olanda di lunedì prossimo. Ieri ...Niente gara contro l’Olanda per il centrocampista dell’Italia e della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il talento azzurro, dopo essere rimasto a riposo per la gara di ieri contro la Bosnia valida per l ...