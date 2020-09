Coronavirus: Sanofi, vaccino costerà meno di 10 euro a dose (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 05 SET - Il costo del futuro vaccino sviluppato dai laboratori Sanofi e Gsk contro il Covid-19 "non è ancora del tutto definito" ma sarà "inferiore a dieci euro" per dose: lo ha ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - PARIGI, 05 SET - Il costo del futuro vaccino sviluppato dai laboratori Sanofi e Gsk contro il Covid-19 "non è ancora del tutto definito" ma sarà "inferiore a dieci euro" per dose: lo ha affer ...

Svizzera, 425 nuovi contagi

Venerdì l'Uffico federale della sanità pubblica aveva segnalato in Svizzera 405 i nuovi casi di positività al coronavirus. Si trattava del dato più elevato dalla metà del mese di aprile. Gli ultimi da ...

