Coronavirus Roma e Lazio. Oggi 158 nuovi positivi e un decesso (Di sabato 5 settembre 2020) “Su quasi 12 mila tamponi Oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall’Istituto Spallanzani all’IRCCS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico. Nella Asl Roma 1 sono 43 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Spagna, uno dal Trentino e uno dalla Toscana. Dieci sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 51 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici i casi di rientro, nove con link ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - alcinx : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU QUASI 12 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 158 CASI DI QUESTI 108 SONO A ROMA E UN DECE… - micheilucia : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -