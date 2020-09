Coronavirus, riparte la scuola a Roma: primo contagiato e Istituto chiuso (Di sabato 5 settembre 2020) primo caso in Italia di contagio al Coronavirus dopo la riapertura delle scuole, in questo caso si tratta di un Istituto privato Romano. marymount international school di RomaSe il buongiorno si vede dal mattino, allora si prevedono non pochi problemi in vista della riapertura delle scuole. Una scuola privata di Roma ha anticipato tutti sia sull’apertura della didattici sia, purtroppo, per il primo caso di positività tra gli studenti e relativa chiusura dell’Istituto. E’ successo alla Marymount International School: uno studente iscrirro all’ultimo anno di liceo è risultato positivo al Covid-19. Almeno sessanta persone tra compagni di classe e insegnanti, sono ora in ... Leggi su chenews

