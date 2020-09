Coronavirus: oggi in Campania 119 nuovi casi, un morto e 5 guariti (Di sabato 5 settembre 2020) Sono 119 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.841 tamponi. Dei 119 nuovi casi, 18 sono rientri dalla Sardegna, 11 dall’estero e 21 sono connessi a rientri. Il totale dei casi di positività al Coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 7.768, mentre sono 449.451 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo decesso legato al Coronavirus. Il totale delle persone decedute in Campania dall’inizio dell’emergenza è 448. Sono 5 i nuovi guariti: il totale dei ... Leggi su ildenaro

TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - DPCgov : ???? #4settembre #Coronavirus: i verbali delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono da oggi sul nostro sito w… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Clarembaldo : RT @neXtquotidiano: I dati della Protezione Civile sul #Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 5 settembre - patty65g : RT @lucfontana: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Sileri: “Casi crescono ma situazione non critica” Fanpage.it CarraraFiere, cancellata anche la 4x4Fest. Un altro colpo per il polo espositivo in crisi

Lo stop dovuto al Covid arriva dopo l’alt alla SeptemberFest e al posticipo a fine ottobre della kermesse sul marmo Carrara. Imm: salta un’altra fiera, una delle manifestazioni simbolo del polo espo ...

Scuola, viabilità e sanità: il presidente Iacucci incontra il deputato Sapia

Il presidente della Provincia: «Condivisibile l’appello lanciato dal sindaco Stasi per un confronto serrato con l’Asp di Cosenza» Incontro istituzionale oggi alla Provincia di Cosenza tra il president ...

Lo stop dovuto al Covid arriva dopo l’alt alla SeptemberFest e al posticipo a fine ottobre della kermesse sul marmo Carrara. Imm: salta un’altra fiera, una delle manifestazioni simbolo del polo espo ...Il presidente della Provincia: «Condivisibile l’appello lanciato dal sindaco Stasi per un confronto serrato con l’Asp di Cosenza» Incontro istituzionale oggi alla Provincia di Cosenza tra il president ...