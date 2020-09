Coronavirus, nuovi contagi in lieve calo (1.695) ma sale il numero dei morti (16 morti) (Di sabato 5 settembre 2020) lieve calo dei contagiati. Sono 1.695 i nuovi casi di positività al Coronavirus infatti che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1733 di ieri. E dall`inizio dell`epidemia, almeno 276.338 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.534 sono decedute (+16) e sono state dimesse 209.610(+583). sale invece il numero di decessi: sono 16, +5 rispetto a ieri, il che porta il totale a 35.534. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 31.194 (+1.095). I tamponi sono stati 107.658 (9.142.401 dall'inizio). I guariti sono 583. Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in ... Leggi su ilfogliettone

MediasetTgcom24 : Coronavirus, risalgono i contagi: 1.733 nuovi casi in 24 ore, 11 i morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 1.695 nuovi casi e crescono i morti: 16 vittime nelle ultime 24 ore - immuni_app : La quotidianità e la routine di chi è stato in ferie sta per ricominciare, ma torniamo in sicurezza. ?? Scarica anc… - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 5 settembre, 1 decesso e 117 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 5 settembre, 1 decesso e 117 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -