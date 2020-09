Coronavirus nel mondo: India a oltre 4 milioni di contagiati, dietro a Stati Uniti e Brasile (Di sabato 5 settembre 2020) Il Coronavirus preoccupa in India, il Paese con il più alto tasso di diffusione. I contagi totali nel mondo sono oltre 26,5 milioni. Situazione preoccupante in India dove, a causa del Coronavirus, ci sono stato oltre 86 mila contagi e oltre mille morti nelle ultime 24 ore. In totale, nel popolosissimo Paese asiatico i casi di Covid-19 hanno superato la quota di 4 milioni, con oltre 68 mila morti. L’India, inoltre, ha il più alto tasso di diffusione della malattia al mondo, un indicatore che non lascia affatto tranquilli. Di recente, le disposizioni anti-contagio sono state di recente allentate. India ... Leggi su newsmondo

(ANSA) - TARANTO, 04 SET - ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati l'incremento, a partire dal 14 settembre, di ulteriori 9 settimane della cassa integrazione con causale Covid-19 per un numero massi ...

Nizzoli ha sconfitto il Covid-19: «Ma ho ancora paura. Il calcio? Sbagliato ripartire»

Il dirigente di Bagnolo ha superato la malattia dopo 23 giorni di ricovero. «È stata dura. Non vedo le condizioni minime per giocare in sicurezza» BAGNOLO. Lui il coronavirus l’ha visto in faccia. E l ...

