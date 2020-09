Coronavirus nel Lazio: 158 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 108 sono a Roma. Ecco i dati aggiornati dalle Asl (Di sabato 5 settembre 2020) ‘Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall’Istituto Spallanzani all’IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico’- conclude l’assessore alla sanità D’Amato. Leggi anche: Coronavirus a Roma, positivo uno studente del liceo Marymount: 9 i contatti a rischio Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 43 i casi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

