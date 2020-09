Coronavirus, “negli Usa 410mila morti entro il 1° gennaio se non si usano le mascherine” (Di sabato 5 settembre 2020) Per il virologo a capo della task force anti-Covid Anthony Fauci quello che emerge dallo studio condotto dall’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington è un “buon avvertimento”, anche se “spaventoso”. La ricerca afferma infatti che, se non verranno utilizzate le mascherine, gli Stati Uniti potrebbero toccare i 410mila morti per Covid-19 entro il il 1 gennaio, raddoppiando l’attuale numero di vittime registrato nel Paese (oltre 188mila). Numeri che peraltro potrebbero essere ben peggiori se tutte le restrizioni venissero allentate. Secondo gli esperti, per scongiurare uno scenario così catastrofico, è necessario l’uso delle mascherine, che potrebbe ridurre di oltre la metà i decessi previsti. L’ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Mov5Stelle : Negare la diffusione del coronavirus è uno sfregio verso migliaia di vittime e verso chi ha lottato in prima linea… - LaStampa : Coronavirus, casi raddoppiati in Germania. Sos mortalità negli Usa - DebbyDeb84 : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… - gnomini : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “negli Coronavirus Italia, il monitoraggio: «Rt nazionale a 1,18. Si conferma aumento dei casi. Età media 32 anni» Corriere della Sera