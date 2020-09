Coronavirus, manifestazione in corso a Roma: protesta contro la “dittatura sanitaria”, “non neghiamo il virus, ma come viene raccontato” (Di sabato 5 settembre 2020) Centinaia i manifestanti scesi in piazza oggi a Roma: appuntamento a piazza Bocca della Verità, per un presidio di protesta contro quella che definiscono la “dittatura sanitaria” dei vaccini e delle pratiche di prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus. “Noi non siamo negazionisti noi non neghiamo niente se non la strategia del terrore che è stata portata avanti in questi mesi. Hanno sbagliato a curarli intimando le persone e condannandole a morte, siete degli assassini“, ha affermato una delle prime persone salite sul palco. “Non siamo negazionisti del virus, ma di come ce lo hanno raccontato. E oggi siamo numerosi in piazza a Roma per chiedere l’eliminazione dello stato ... Leggi su meteoweb.eu

EleonoraEvi : Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la to… - LUCAMARANTO : RT @billa_silvia2: Il coronavirus ci vede benissimo e oggi sarà alla manifestazione negazionista anche lui senza mascherina. https://t.co… - 73Orlando73 : RT @EleonoraEvi: Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la totale ma… - Alesteelers : RT @EleonoraEvi: Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la totale ma… - _mary1503_ : Roma, 'No mask' in piazza: la manifestazione dei negazionisti #Irresponsabili #Ignoranti #Dementi… -