Coronavirus, lieve calo dei nuovi positivi con meno tamponi: +1695 (ieri +1733). Aumentano i morti: 16 (ieri 11). Stabili le terapie intensive – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreIl bollettino del 5 settembre Ancora 1.695 casi di positività al Coronavirus individuati nel Paese. meno di ieri (1.733 contagi), ma comunque alti se si considera che anche il numero di tampono, oggi, è sceso di 5.427 unità. Il totale delle persone che in Italia hanno contratto la malattia è pari a 276.338. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 107.658, portando il computo complessivo dei test a quota 9.142.401. È quanto emerge dal bollettino pubblicato dalla Protezione civile. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 16 (ieri ... Leggi su open.online

