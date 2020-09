Coronavirus, l’esperta dell’Oms avverte: «Attenti, le morti rischiano di essere sottostimate» (Di sabato 5 settembre 2020) «Penso sia importante riconoscere che le morti di Covid rischiano di essere sottostimate al momento attuale. I Paesi stanno lavorando duro per comprendere meglio questo aspetto». A sottolinearlo è l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell’Oms per il Coronavirus. «Un aspetto molto importante di una pandemia o di un patogeno emergente è che evolve. Ci sono morti che sono associate e che vengono contate». Poi ci sono morti che «noi sappiamo essere associate con Covid-19 dall’infezione e che sono tracciate in tempo reale rispetto a quando si verificano. Ce ne sono altre che invece verranno identificate in futuro». Cioè, «quando guarderemo ... Leggi su secoloditalia

