Coronavirus, la circolare dei ministeri: 'L'età non basta per essere considerati lavoratori fragili' (Di sabato 5 settembre 2020) Il solo parametro dell'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: 'nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenta di comorbilità', ovvero alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

Alberto00766701 : RT @Corvonero75: Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero dice aper… - ayurbea : RT @Corvonero75: Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero dice aper… - MarcoScanavacca : RT @Corvonero75: Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero dice aper… - EremitaMancato : RT @Corvonero75: Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero dice aper… - Corvonero75 : Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero di… -