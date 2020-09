Coronavirus Italia, il bollettino del 5 Settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dati relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia In Italia nelle ultime ventiquattro ore nessun nuovo paziente è stato ricoverato in terapia intensiva per complicanze legate al Coronavirus (il totale rimane dunque a 121): è il primo dato che emerge dal bollettino diramato oggi dal Ministero della Salute circa l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia che per il resto ci parla di 1695 nuovi casi diagnosticati, 16 morti accertati e 583 guariti. Questi nuovi dati portano il totale dei malati (da inizio emergenza) a 276.338, quello dei guariti a 209.610, mentre il bilancio dei morti sale a 35.534. I pazienti attualmente in carico al ... Leggi su zon

