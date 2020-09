Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 settembre: morti, contagi, guariti (Di sabato 5 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 5 settembre 2020. È di 31.194 persone attualmente positive (più 1.695 rispetto a ieri), 35.534 morti (più 16 rispetto a ieri) e 209.610 guariti, per un totale di 276.338 casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Degli attualmente positivi, 1.620 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 121 necessitano di terapia intensiva, mentre ... Leggi su tpi

