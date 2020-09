Coronavirus Italia, bollettino 5 settembre: 1.695 nuovi casi, 107.658 tamponi effettuati (Di domenica 6 settembre 2020) Sono 1.695 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 276.338, compresi morti e guariti (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Resta alto il numero dei tamponi effettuati in 24 ore (107.658) che però è in calo rispetto a quello record registrato ieri (113.085). Le nuove vittime in 24 ore sono 16, mentre le terapie intensive rimangono stabili a 121. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 settembre. Sulle terapie intensive si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 5 settembre la percentuale è dello 0,4%. Da segnalare inoltre che l’età media dei ... Leggi su tg24.sky

