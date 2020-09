Coronavirus in Toscana: 113 nuovi contagi, oggi 5 settembre. Una cifra da paura (Di sabato 5 settembre 2020) Sono 113 i contagi da Coronavirus, in Toscana, registrati oggi 5 settembre (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna); 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (8 Sardegna, 1 Piemonte) Leggi su firenzepost

