Coronavirus, in piazza a Roma primo corteo negazionista. Conte gela: "35 mila morti" (Di sabato 5 settembre 2020) "Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore". Con un post su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti commenta i " negazionisti " del Coronavirus , ... Leggi su quotidiano

