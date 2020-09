Coronavirus, in piazza a Roma il corteo negazionista. Speranza: "Fanno rabbrividire" (Di sabato 5 settembre 2020) "Libertà, libertà," e "giù le mani dai bambini", gridano i manifestanti in corteo. "E tutta una farsa", "Giù la mascherina" gli altri slogan partiti nel corso della manifestazione dei negazionisti a ... Leggi su quotidiano

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - __Mari06 : RT @TizianaFerrario: Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbiano… - PARTIDAQUI : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -