Coronavirus in Italia, ultime notizie. Berlusconi, Zangrillo: “Monitoraggio per almeno 5/7 giorni” (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – L’ultimo bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia riferisce di 1.377 nuovi contagi. Il dato è però influenzato dal numero record di tamponi effettuati (oltre 113mila nella giornata di ieri). La curva epidemica resta sotto controllo, mentre si avvicina la riapertura delle scuole: test decisivo per la tenuta del sistema anti-Covid. Intanto, oggi – sabato 5 settembre 2020 – è il giorno della manifestazione dei negazionisti del Coronavirus a Roma. La pandemia ha il suo epicentro in questa fase negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime ... Leggi su tpi

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - lourdesilianach : RT @SkyTG24: Coronavirus, ecco quali sono i nuovi focolai regione per regione - irenebore : RT @Vickiegogreen: Già nel 2017 al #coronavirus era stato affidato il compito di conquistare l'#Italia a suon di terrore fabbricato. Svegli… -