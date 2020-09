Coronavirus in Italia, lieve calo dei contagi: 1695 nuovi casi (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - Sono 1.695 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a quota 276.338 contagi. Il dato è in lieve diminuzione rispetto ... Leggi su corrieredellosport

