Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 5 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 5 settembre Leggera discesa dei contagi in Italia. Sono 1.695 i casi registrati nelle ultime 24 ore con oltre 107mila tamponi effettuati. Sale il numero dei morti (16) e quello dei ricoverati mentre resta stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva. Ecco tutti i dati: Persone che hanno contratto il virus: 276.338 (+1.695)Deceduti: 35.534 ... Leggi su newsmondo

