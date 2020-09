Coronavirus, in Gran Bretagna i medici vogliono scappare (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, la Gran Bretagna rischia una fuga di medici. Un sondaggio del ‘Guardian’ dimostra la totale insoddisfazione per le misure adottate Sondaggio shock in Gran Bretagna. Secondo il quotidiano ‘Guardian’ più di mille medici stanno valutando di abbandonare il servizio sanitario nazionale e trasferirsi all’estero a causa. La causa? Solo la cattiva gestione della pandemia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… - DimezzatiS : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… - robibenelli : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… - lucamanuel : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… - arca1317 : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, in Gran Bretagna 1.715 nuovi casi: 600 in più rispetto a sabato Il Fatto Quotidiano Covid, duemila negazionisti a Roma senza mascherina. Speranza: «Piazza che fa paura»

Ultima ora. Dietro una grandissimo tricolore e urlando «libertà» circa duemila manifestanti sono partiti dal Circo Massimo, a Roma, dove si erano radunati, in corteo per dirigersi alla Bocca della Ver ...

Berlusconi, lo sfogo della figlia: «Trattata da untrice: disumano»

Tra l’altro, i tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano il contrario. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile. «Nei giorni in ...

Ultima ora. Dietro una grandissimo tricolore e urlando «libertà» circa duemila manifestanti sono partiti dal Circo Massimo, a Roma, dove si erano radunati, in corteo per dirigersi alla Bocca della Ver ...Tra l’altro, i tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano il contrario. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile. «Nei giorni in ...