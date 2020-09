Coronavirus in Campania. Tamponi, De Luca apre ai laboratori privati: «Ma solo per aziende» (Di sabato 5 settembre 2020) «Dodicimila Tamponi al giorno di qui a un paio di settimane». Questa la spina dorsale della lotta al Covid per il vicino autunno e l'inverno. Il governatore Vincenzo De Luca nel... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania. Tamponi, De Luca apre ai laboratori privati: «Ma solo per aziende» - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Campania, i tamponi lumaca [LEGGI: -