Coronavirus, il secondo bollettino su Berlusconi: “Cauto ottimismo” (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, il secondo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi. ROMA – E’ stato pubblicato il secondo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il professor Zangrillo, riportato da La Repubblica, ha espresso un “cauto ma ragionevole ottimismo” sul quadro clinico del leader di Forza Italia. “Le condizioni – le parole del medico personale del Cavaliere – sono stabili e il decorso è regolare“. Come svelato dal Corriere della Sera, l’ex premier voleva essere dimesso dopo i controlli. Risposta negativa da parte dei medici e della figlia Barbara con il ricovero che durerà almeno 10 giorni. Solidarietà a Silvio Berlusconi Diversi i messaggi di ... Leggi su newsmondo

