Coronavirus, il ministro Speranza: “L’autunno non sarà facile, senza vaccino la partita non sarà vinta” (Di sabato 5 settembre 2020) “Bisogna mantenere altissima la soglia di attenzione fino all’arrivo del vaccino. La partita non è vinta: siamo fuori dalla tempesta ma non in un porto sicuro”. Lo ha detto a Potenza, riferendosi all’emergenza Coronavirus, il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento alla festa della Cgil Basilicata. “L’autunno – ha aggiunto Speranza – non sarà facile e dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo e trovare le soluzioni migliori. Fin quando non arriva il vaccino la partita non è vinta: siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora in un porto sicuro”. L’ha detto il ministro della Salute, Roberto ... Leggi su meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula, comunicazioni Ministro della salute @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione mis… - pazzoperrep : Coronavirus Story (167) 2 marzo 2020 Nella doppia di apertura sul Covid (alle pagg. 6-7) Vitale (@giovivit) e Fos… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #VACCINO, #CRISANTI #Smentisce il #Ministro #SPERANZA! Ecco perché il #Virologo NON è ottimista - ispettoremax : RT @giusvo: Maurizio Crozza nei panni del Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina... Esilarante!?? #MaurizioCrozza #FratellidiCro… -