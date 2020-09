Coronavirus, il messaggio di Veronica Lario all’ex marito Silvio Berlusconi: “Sono addolorata, i miei figli mi hanno rassicurata” (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, Veronica Lario: “addolorata” per l’ex marito Silvio Berlusconi Dopo 12 anni di silenzio, Veronica Lario torna a parlare del suo ex marito Silvio Berlusconi, recentemente contagiato dal Coronavirus e attualmente ricoverato a scopo precauzionale all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, infatti, avrebbe fatto pervenire un messaggio alla segreteria del leader di Forza Italia dicendosi “addolorata” per quanto accaduto al Cavaliere. “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza ... Leggi su tpi

govi47 : RT @Libero_official: 'Auguri al Cav, grande imbroglione nocivo'. Il messaggio di Carlo #DeBenedetti a #Berlusconi ricoverato al San Raffael… - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Berlusconi ricoverato, messaggio anche da Veronica Lario. Bollettino alle 16. LIVE - SandraE82526551 : RT @Libero_official: 'Auguri al Cav, grande imbroglione nocivo'. Il messaggio di Carlo #DeBenedetti a #Berlusconi ricoverato al San Raffael… - SkyTG24 : Berlusconi ricoverato, messaggio anche da Veronica Lario. Bollettino alle 16. LIVE - sistoandrea1980 : @mbx1900 @ilventomatteo @DavidPuente @azangrillo Se Zangrillo non ha mai invitato esplicitamente a non essere prude… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus messaggio Berlusconi ricoverato, messaggio anche da Veronica Lario. Bollettino alle 16. LIVE Sky Tg24 “Addolorata e un po’ preoccupata”, Veronica Lario su Silvio Berlusconi

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, intervistata da Repubblica, ha commentato la notizia del leader di Forza Italia contagiato dal coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano con un ...

Sfatiamo il mito: con il debito pubblico l’Italia non può fare come il Giappone

Il debito pubblico del Giappone non ha pari nel mondo: nel 2019 ha raggiunto il 240 % del Pil, creando così un “paradosso giapponese”, debito elevato, ma pochi rischi. Perché l’Italia non può seguire ...

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, intervistata da Repubblica, ha commentato la notizia del leader di Forza Italia contagiato dal coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano con un ...Il debito pubblico del Giappone non ha pari nel mondo: nel 2019 ha raggiunto il 240 % del Pil, creando così un “paradosso giapponese”, debito elevato, ma pochi rischi. Perché l’Italia non può seguire ...