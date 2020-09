Coronavirus, il bollettino di oggi: 1695 nuovi casi (Di sabato 5 settembre 2020) Stabile a 121 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d'Aosta Leggi su ilsecoloxix

Lieve calo oggi del numero di nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Sono 1.695 contro i 1733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi ...Silvio Berlusconi è passato in meno di 48 ore da soggetto asintomatico a paziente a rischio per età e patologie pregresse. Ieri a metà pomeriggio, dopo che di prima mattina era stato lo staff dell’ex ...