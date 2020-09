Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: i dati dell’epidemia (Di sabato 5 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 5 settembre, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 4 settembre diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 274.644 casi. … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: i dati dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Agenzia_Ansa : Il bollettino medico del San Raffaele: 'Le condizioni del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili. Il quadro… - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della Puglia del 5 settembre. 55 casi su 3163 test. 8 nel tarantino - gazzettaparma : Coronavirus, il bollettino di oggi - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, bollettino e dati odierni in #Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Il Resto del Carlino

Sono 55 i casi registrati in Puglia dal bollettino epidemiologico di oggi, 5 settembre, basato sulle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, a fronte di ...(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Sono 134 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si registra anche una nuova vittima (a Reggio Emilia). Quanto ai ricoveri, in terapia ...