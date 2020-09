Coronavirus, i negazionisti italiani in piazza: «Siamo il popolo» – Il video (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreDopo Berlino e Londra, il popolo dei negazionisti del Coronavirus, dei no mask e no distanziamento (“abbracciamoci!”) scende in piazza a Roma, in piazza Bocca della Verità. La manifestazione è iniziata intorno alle 16 e alle 20 è ancora in corso. Naturalmente senza mascherine nè distanziamento, indisturbati anche dopo le 18 quando i tanto vituperati dpcm imporrebbero di coprire il viso anche all’aperto, se in luoghi di assembramento. A darsi appuntamento oggi sono i no-vax (la stessa location, ripiego dopo l’iniziale e naufragata individuazione della ben più ampia piazza del popolo, è luogo di raduni del passato di ... Leggi su open.online

